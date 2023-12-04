اشتية يطالب البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف كافة محاولات التهجير، وفتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لتلبية احتياجات أهلنا هناك وإعادة الكهرباء والمياه.
وشدد رئيس الوزراء لدى استقباله، اليوم الإثنين في رام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي، على أن حكومة نتنياهو والحكومات السابقة تشن حربا على كل المكونات الفلسطينية أرضا وشعبنا وسلطة وفي غزة والضفة، وتعمل على التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إضافة لدفع غزة إلى خارج المشهد الوطني والجغرافي.
وأضاف: "الضفة لم تسلم من عدوان الاحتلال من اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية وعمليات قتل واعتقال، واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والحجاج في القدس، إضافة إلى تعزيز التوسع الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتسليح المستوطنين لتسهيل المزيد من القتل".
وأشار رئيس الوزراء الى ضرورة العمل على خلق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف لإيجاد حل عادل يشمل كافة الأراضي الفلسطينية.
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