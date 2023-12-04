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اشتية يطالب البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا

12/4/2023 2:18:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف كافة محاولات التهجير، وفتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لتلبية احتياجات أهلنا هناك وإعادة الكهرباء والمياه.

وشدد رئيس الوزراء لدى استقباله، اليوم الإثنين في رام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي، على أن حكومة نتنياهو والحكومات السابقة تشن حربا على كل المكونات الفلسطينية أرضا وشعبنا وسلطة وفي غزة والضفة، وتعمل على التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إضافة لدفع غزة إلى خارج المشهد الوطني والجغرافي.

وأضاف: "الضفة لم تسلم من عدوان الاحتلال من اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية وعمليات قتل واعتقال، واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والحجاج في القدس، إضافة إلى تعزيز التوسع الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتسليح المستوطنين لتسهيل المزيد من القتل".

وأشار رئيس الوزراء الى ضرورة العمل على خلق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف لإيجاد حل عادل يشمل كافة الأراضي الفلسطينية.


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