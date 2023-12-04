استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في سعير

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أنس إسماعيل الفروخ (23 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين أثناء تواجدهما في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، ما أدى لإصابة أحدهما في ظهره والآخر في الصدر، نقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة، ليعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا.
وباستشهاد الشاب الفروخ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 466، بينهم 258 شهيدا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
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