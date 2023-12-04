استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في سعير

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أنس إسماعيل الفروخ (23 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين أثناء تواجدهما في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، ما أدى لإصابة أحدهما في ظهره والآخر في الصدر، نقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة، ليعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا.

وباستشهاد الشاب الفروخ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 466، بينهم 258 شهيدا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



