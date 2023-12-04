صحة غزة تحذر من خروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذرت وزارة الصحة في غزة، من خروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب مواصلة إسرائيل لحربها وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته البرية في الأطراف الشمالية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب القطاع أثرت بشكل كبير على المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات الطبية".

توقف الخدمة

وأضاف القدرة أن "الانشغال السريري عالٍ جدًا، ولا يمكن استقبال حالات جديدة، ونجري عمليات جراحية في الممرات وعلى الأرض ودون أدنى الاحتياجات الطبية، بعد الاستهدافات الكبيرة التي أثرت سلبًا على مستشفيات وسط وجنوب القطاع".

وأشار القدرة، إلى أن "الحالات التي تصل نتيجة القصف الإسرائيلي معظمها خطيرة والحروق شديدة للغاية، وذلك يدل على استخدام إسرائيل أسلحة في غاية الخطورة بعملياتها وربما تكون محرمة دوليًّا".

وتابع: "مستشفيات الجنوب عاجزة عن تقديم خدماتها واستمرار العدوان سيؤدي بالتأكيد لخروجها جميعًا عن الخدمة".

ودعا إلى العمل فورًا من أجل إخراج آلاف الجرحى للعلاج خارج القطاع قبل وقوع كارثة صحية الكبيرة.

غزة وشمالها

وفيما يتعلق بالوضع الصحي بمدينة غزة وشمالها، قال القدرة، إن "4 مستشفيات فقط قيد الخدمة، وهناك مساعٍ إسرائيلية لمنعها من المواصلة في ذلك، الأمر الذي سيضع نحو نصف مليون من سكان غزة والشمال في حالة الخطر الشديد".

واستكمل: "هذه حرب على المستشفيات وتستهدف تهجير السكان وقتلهم إما بالقصف أو بغياب الخدمات الطبية، وبغزة وشمالها هناك آلاف المصابين والضحايا الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة".

وأكد أن القصف الإسرائيلي مستمر بمحيط المستشفيات.

وحسب القدرة، فإن "الجيش الإسرائيل يسعى لإنهاء المنظومة الصحية بمختلف مدن القطاع، بهدف دفع السكان للنزوح تمامًا خارج القطاع"، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الضحايا والمفقودين بسبب القصف الإسرائيلي الأحد والإثنين.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يواصل ملاحقة الطواقم الطبية، ويعمل على قتلهم أو إصابتهم بهدف منعهم من تقديم الخدمات الطبية للسكان"، مطالبًا بإنشاء ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات.

وشدد القدرة، على ضرورة العمل من أجل توفير مستشفيات ميدانية كبيرة في كافة مدن قطاع غزة، وذلك من أجل استيعاب العدد الكبير من الجرحى والمصابين والمرضى في عموم مدن القطاع، مشيدًا بجهود العديد من الدول بهذا الشأن.