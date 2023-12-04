مصرع مواطنة من الجيب بعد تعرضها للطعن على يد زوجها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
لقيت مواطنة (44 عاما) مصرعها، اليوم الإثنين، من سكان بلدة الجيب شمال محافظة القدس بعد تعرضها لعدة طعنات.
وقال إنه تم إبلاغ النيابة العامة وتحركت قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية ومركز شرطة بدو لمكان الحدث لمتابعة الإجراءات القانونية، وتم الاشتباه بزوجها وتوقيفه، ونُقلت جثة المواطنة إلى مستشفى رام الله الحكومي.
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