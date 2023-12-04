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مصرع مواطنة من الجيب بعد تعرضها للطعن على يد زوجها

12/4/2023 2:18:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
لقيت مواطنة (44 عاما) مصرعها، اليوم الإثنين، من سكان بلدة الجيب شمال محافظة القدس بعد تعرضها لعدة طعنات.

وقال إنه تم إبلاغ النيابة العامة وتحركت قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية ومركز شرطة بدو لمكان الحدث لمتابعة الإجراءات القانونية، وتم الاشتباه بزوجها وتوقيفه، ونُقلت جثة المواطنة إلى مستشفى رام الله الحكومي.


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