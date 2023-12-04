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إصابة 2000 جندي إسرائيلي بعضهم باضطرابات نفسية منذ السابع من اكتوبر

12/4/2023 2:18:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية انه تم تصنيف نحو 2000 جندي ومجندة
كمصابين جراء المعارك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويحتاجون إلى رعاية طبية، منهم 200 كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من المناورة البرية.


وأضافت ان 75-80% من الجنود عادوا بعد العلاج الى وحداتهم.


وقالت الهيئة أنه يتم تعريف المصاب في المعارك على أنه الشخص الذي مر بحدث مثل إطلاق نار أو قتال أو إصابة أو تعرض لمشاهدة اصابات خطيرة لجنود آخرين ، ونتيجة لذلك انخفض مستوى أدائه.


وكجزء من بروتوكول العلاج ومبادئ العلاج النفسي التي وضعتها الهيئة الطبية الإسرائيلية، من الأفضل إعادة الجندي المصاب إلى العمل. وهكذا نجح الطاقم الطبي في إعادة معظم الجنود إلى الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي.


وقالت القناة انه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، افتتح الجيش الإسرائيلي مركزين للصحة النفسية
في الجنوب ، بالإضافة إلى مركز اتصال، حيث قام بتجنيد علماء نفس وأطباء نفسيين من جنود الاحتياط للعمل على مدار الساعة، لأن العلاج الفوري يقلل من خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة.


وأشارت الهئية أن بعض ضباط الصحة العقلية يتواجدون في مناطق القتال لإعطاء القادة الأدوات اللازمة للمساعدة في التحدث مع الجنود عن مشاعرهم.

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