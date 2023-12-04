معاريف: سفن حربية إسرائيلية تستعد للرد على هجمات الحوثي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، أن التداعيات الحادة التي يمكن أن تخلفها هجماتالحوثي على حركة الملاحة بالبحر الأحمر، تأتي في إطار رسالة إيرانية بأنها قادرة على محاصرة إسرائيل وإلحاق خسائر فادحة باقتصادها.

وقالت إن سلاح البحرية الإسرائيلي فهم بدوره طبيعة التهديدات، وقرر نقل سفن صواريخ تابعة له إلى ميناء إيلات البحري "تحسبا لصدور قرار بالعمل ضد الحوثي".

وأفادت الصحيفة أن سفينتين أصيبتا، أمس الأحد، قرب مضيق باب المندب، على مسافة 70 كيلومترا من سواحل اليمن، إحداهما سفينة حاويات بريطانية أصيبت بصاروخ مضاد للسفن وأصيبت الأخرى جراء مهاجمتها بطائرة مسيرة.

ونجحت مدمرة أمريكية كانت في المنطقة في اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن صوبها، وكل ذلك وفق الصحيفة يؤشر على حجم الفوضى بالبحر الأحمر بسبب جماعة الحوثي، وهي الجماعة التي أعلنت أنها ستواصل منع السفن الإسرائيلية من الإبحار في البحر الأحمر ردًا على الحرب في غزة.



قدرات مرتفعة



وأوضحت أن هجمات الأمس لا تعد الأولى من نوعها، فقد سيطر الحوثيون في أواخر الشهر الماضي على سفينة تحمل سيارات، بمبرر أن مالكها رجل أعمال إسرائيلي، مضيفة أن السفينة مازالت في أحد موانئ اليمن، وأن الحوثيين ينقلونها من ميناء إلى آخر لمنع إطلاق سراحها.



ولفتت إلى أن الجماعة الموالية لإيران تمتلك ذراعًا بحرية متطورة ولديها قدرات لتنفيذ عمليات خاصة، وتمتلك مسيرات انتحارية ومنظومة صواريخ إيرانية ساحل-بحر، مداها يصل إلى 300 كيلومتر.

وتابعت أن الذراع البحرية للحوثيين التي حصلت على المعدات والتمويل من إيران، تنضم إلى حزب الله التي أسست 7 قواعد على امتداد الساحل ودربت وأهلت عناصر وحدات خاصة بحرية تتبعها، مضيفة أن الذراع البحرية الحوثية شنَّت هجمات عديدة خلال العقد المنصرم، استهدفت قطعًا بحرية لدول عديدة، منها القطع البحرية التابعة للأسطول الأمريكي.



وأردفت أن القواعد البحرية للحوثيين تقع في منطقة تسمى "نقطة خانقة"، وهي منطقة عبور لقسم كبير من حركة النقل البحري، وسيعني تشويشها انعكاسات على الاقتصاد العالمي بأسره.



تداعيات اقتصادية

ونبَّهت إلى أن مضيق باب المندب، الذي يشهد عبور 12% من حركة التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا، وغلقه بشكل محتمل سيؤثر على الاقتصاد العالمي، ويلحق أضرارا تطال سلاسل التوريد العالمية، ما سيُترجَم إلى ارتفاع في أسعار وتكلفة التأمينات والنقل البحري، ومن ثم زيادة في أسعار البضائع المختلفة.



وذكرت الصحيفة على لسان إِيَال بِينكو، المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق وخبير الأمن القومي والاستخبارات، أن تكلفة غلق مضيق باب المندب بشكل محتمل تعني خسائر اقتصادية عالمية تبلغ 9.6 مليار دولار يوميًا.



وتابع إن الإيرانيين يدركون، أن مغزى غلق المضيق والاستعانة بالحوثي لتشويش حركة التجارة بالمنطقة تعد إشارة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن طهران قادرة على فرض حصار على إسرائيل، وضرب اقتصادها وأمنها من الجنوب.

ويبلغ حجم التجارة الإسرائيلية التي تمر من خلال مضيق باب المندب عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، وفق الصحيفة.



وكانت شركة الملاحة الإسرائيلية "تسيم/ ZIM" قد أصدرت بيانًا في الأيام الماضية، ذكر أنها ستتبع مسارات ملاحية بديلة لسفنها القادمة من آسيا وإليها، حيث ستمر السفن التي تشغلها الشركة حول قارة أفريقيا، ما يعني زيادة فترة الرحلة لمدة تصل إلى 30 إلى 50 يومًا، بحسب الصحيفة.



البحرية الإسرائيلية تتأهب

وحذَّرت من تسبب الخطوة في زيادة الأسعار في إسرائيل وحدوث تعطيل مؤقت في الواردات والصادرات وضربة للاقتصاد الإسرائيلي.



الصحيفة نوهت إلى أن "سلاح البحرية الإسرائيلي فهم بدوره طبيعة التهديدات، وقرر نقل سفن صواريخ تابعة له إلى ميناء إيلات البحري، في انتظار صدور الأوامر بشأن أي مهمة سواء لجمع معلومات استخبارية أو مهمات دفاعية أمام هجوم صاروخي أو هجوم بوحدات كوماندوز، وصولًا إلى تنفيذ مهمات هجومية أخرى".



وأشارت إلى أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي المنتشرة في البحر الأحمر تساعد إسرائيل في اعتراض صواريخ ومسيرات تطلق من اليمن، وتشن هجمات ضد أهداف هناك، وقبل أيام شن الأسطول الخامس الأمريكي هجومًا على مخزن سلاح كبير يتبع الحوثيين، حسبما أفادت الصحيفة.



وختمت بأنه لو واصل الحوثي عملياته الهجومية في البحر الأحمر، سيكون من المنطقي اتساع الانخراط العسكري في المنطقة من جانب الولايات المتحدة وربما الحلفاء في الناتو، ودول إقليمية يشكل التهديد الحوثي خطرًا على مصالحها الاقتصادية.

