استقالة رئيس شعبة ترخيص الأسلحة في إسرائيل على خلفية“تصرفات” بن غفير

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، الاثنين، استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر، أعلن الاثنين استقالته من منصبه على خلفية“تصرفات” وزير الأمن القومي زعيم حزب“القوة اليهودية” اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المستوطنين.

وأضافت:“في الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين”.

وتابعت:“في مكتب المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، يقومون بالتحقق مما إذا كانت تراخيص الأسلحة قد صدرت دون سلطة”.

وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين في الضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.

وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين في الضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.

وفي السياق، هاجم بن غفير، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أفيشر وقراره بالاستقالة. وقال:“سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة”.

واعتبر أن“أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب”.

وجدد بن غفير التأكيد على أن“أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين”، دون تحديد طبيعة هذه المعايير.



