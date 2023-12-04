القسيس منذر اسحق ل PNN: لو كان المسيح سيولد اليوم لكان ولد تحت الانقاض

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تعبيراً عن وحدة الحال بين بيت لحم وغزة في ظل ما تواجهه فلسطين من عدوان وبعد أن اعلنت الكنائس الغاء كل المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد واقتصارها على الشعائر الدينية، اطلقت الكنيسة مراسم عيد الميلاد بزينة خاصة تتناسب مع واقع الخال الصعب في غزة التي تعرضت مساجدها وكنائسها للهدم والقصف والقتل حيث تضمنت الزينة وضع مجسم لإطفال فلسطينين تحت الركام في رسالة للعالم.

و قال القسيس د. منذر اسحق راعي الكنيسة الانجيلية اللوثرية

في حديث ضمن برنامج“صباحنا غير" الذي يبث عبر تلفزيون PNN، أنه من المستحيل أن يكون لهذا العام أي مراسب احتفالات لأن شعبنا في غزة يتعرض وما زال يتعرض لحرب ابادة فهذه الحرب مستمرة وهي ابادة لكل انسان فلسطيني، وبالتالي لا يوجد أي رغبة للفلسطينيين في ظل ما يعيشونه من حزن للإحتفال.



وأضاف أن رسالة رؤوساء الكنائس هذا العام باقتصار المراسم على الصلاوات هي بمحلها، مضيف أنهم فكروا بالكنسية كيف يمكنهم اعطاء عيد هذه السنة معناه الحقيقي وكيف يمكن تقديمه في قالب فلسطيني لايصال رسائل، أولاً لابناء شعبنا وثانياً للعالم عن الواقع، ومن هنا جاءت فكرة مغارة الميلاد تحت انقاض الركام فهذا يجسد معنى العيد بفلسطين.

وقال لو كان المسيح سيولد اليوم لكان ولد تحت الانقاض لأن رسالته رسالة تضامن مع الانسان المقبور والمتألم ومع كل انسان يتعرض للظلم فهذا هو معنى الولادة والميلاد.

وأكمل القسيس أن في معنى الميلاد الرب معنا في الامناوضيقنا ، فالمسيح لم يلد في روما أو بين المنتصرين أو الذين يملكون

عسكر بل ولد في بلد محتل وهكذا كانت ظروف فلسطين قبل الفين عام، ففكرة المغامرة كانت التعبير عن رسالة الميلاد الواقعية

بتضامن الله مع المتألمين وايضاً ايصال رسالة للعالم بأن هذا هو الميلاد الفلسطيني اليوم ، فالمسيح موجود في كل طفل يتألم ويموت ان كان بالحاضنة أو بالمستشفى أو تحت الركام،



فاضاف "مين فينا مش متوجع"، يوميا نشاهد صور اطفال غزة الذين يتم انتشالهم من تحت الركام وهذا هو الميلاد في فلسطين اليوم تحت الركام.

وأجاب على سؤال هل العالم يهتم لرسالة كنائس بيت لحم لما تحمله هذه المدينة مكانة دينية كبيرة، بأن الشعوب تهتم ولكن مشكلتنا دائما مع مواقف قيادات الكنائس التي تحمل مواقف سلبية لقضيتنا الفلسطينية بسبب خوفهم على مصالح ما،

مشيراً أنهم من حوالي أسبوع خرجوا في رسالة من رعاة وكهنة كنائس بيت لحم تطالب بوقف حالي وفوري لإطلاق النار في غزة، وتم تسليم هذه الرسالة إلى البيت الأبيض والكونغرس الامريكي مضيفاً“من له اذنان اثنان فل يسمع”.

وتفاعل القسيس مع سؤال هل يوجد اهتمام من مسيحي الغرب لمسيحية بيت لحم حيث نشأت المسيحية وولد المسيح وقال " سؤال يجرح ويحزن" وأنهم احياناُ يشعرون بأن لاحياة لمن تنادي على حد قوله لكن هم مستمرين بلعب هذا الدور تحت طائلة المسؤولية وأقل ما يمكن تقديمه اتجاه شعبنا الفلسطيني.

وبين أن الصحافة تفاعلت مع الرسالة التي تم تقديمها للبيت الأبيض مع صورة المغارة تحت الركام وأقر على استغلال كل وسيلة لايصال هذا الصوت لمحاولة تغيير الشارع الغربي وداخل كنائسهم بالاضافة للكونغرس، مشيراً طالما هذه الحرب ما زالت مستمرة

في حق شعبنا فنحن لم نقم بدورنا كفاية ويجب بذل جهوداً أكبر.

وأوضح القسيس أن بيت لحم تكون محط انظار العالم في هذه الفترة من العام وخاصة في أسبوع الميلاد متمنياً أن يتم التكاتف معاً كمسؤسسات مجتمع مدني وككنائيس بالاضافة للإعلام الفلسطيني لنوصل رسالتنا كشعب محتل ومتعايش ومشكلتنا الرئيسية هي وجود الاحتلال، مكملاً بأن بعض الغربيين ينسون وجود مسيحيين فلسطينيين وأن هذه الحرب تطال كل ما هو فلسطيني مسلم أو مسيحي، وهذه مسوؤليتنا الان اخراج صوتنا الوطني المتزن بايقاف هذه الحرب.

وأضاف أن من خلال اجتماعاتهم في الولايات المتحدة التقوا برودود فعل مختلفة منها من يدعم اسرائيل بالكامل واخرين يعارضون هذه الحرب تماماً، وأنهم كانوا في مارثون اجتماعات وبكل اجتماع يقولون رسالة كنائس بيت لحم بدعوتها لوقف اطلاق النار، مضيفاَ أسفه لأن الكثير من الغربيين متبنيين رواية الاحتلال الصهيوني بأن هذه الحرب دفاعاً عن النفس ولاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والحرب هي على حماس.

وأعتقد القسيس بأن كان هنالك نوعاً من أنواع التجاوب ووصلت رسالة مسيحيو فلسطين بأنهم يحملون نوع من انواع عدم الرضا على سياسيات اميركا المتحيزة لأن كان يتم سؤال الكهنة ورجال الدين خلال اجتماعاتهم في اميركا عن موقف الشعوب من اميركا وتعاطيها في هذه الحرب، وتبين أنه كان اهتماماً معيناً في موقف الشعوب بالشرق الأوسط وخاصة الكنائس فيها، موضحاً بالرغم من توصيلهم لرسالة الفلسطيين ولكن طريقها طويل جدا لتستطيع احداث تغيير لأن صراعنا مع الاحتلال ليس فقط في هذه الحرب ولكنه صراع معمق برواياتنا الفلسطينية وواحقية وجودنا.

وأوضح

أن رسالة البابا فرنيسس للعالم كانت قوية وانسانية بالدرجة الأولى واقراره بأن قتل الاطفال هذا يعتبر ارهاب، موضحاً رسالة البابا خرجت بعدما سمع شهود عيان من غزة أو أشخاص لديهم أقارب هناك عندما قاموا بزيارته بالفاتيكان بروما، وهذا يدل أن مثل هكذا زيارات ورسائل بكونها واقعية مهمة جداً تعطي نتائج، وقبل مطالباتنا السياسية يجب شرح معاناتنا الانسانية ومقدار الألم لتحريك ضمائر العالم حتى لو هذه النتائج في نظر البعض بسيطة كون هذه الحرب مستمرة وتتزايد وتيرتها الا أننا كشعب فلسطيني يجب أن نستمر وتحريك كافة جهودنا.

وذكر القسيس أن بأسبوع ميلاد السيد المسيح انظار العالم أجمع تكون على مدينة بيت لحم ويجب على كافة مسؤسسات المدينة متمثلة بالبلدية وجهات اخرى التعاون ووضع خطة متكاملة لأستغلال هذا الانظار لايصال رسالتنا مثل استغلال الكشافة والفن وغيرها لمخاطبة الغرب بلغات مختلفة، مضيفاً اعتقادة أن الكنائس عمتفعل جهودها والان صوتها مسموع من خلال عدة اتصالات تجريها وبيانات كثيرة خرجت من روؤساء الكنائس الفلسطينية إلى الكنائس الغربية.

وتابع أن في اعاظة الاحد أو الميلاد جزء كبير منها يصل للعالم ويتم ترجمته فمهم جداً يكون تسليط ضوء واضح على الواقع دون خجل أو دبلوماسية، ويجب أن تتم الصلاة لايقاف الحرب بل لايقاف الابادة التي تحصل ولا يتم الصلاة من أجل السلام فقط بل لانهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري، فمن خلال الصلوات نستطيع ايصال ما نريد من رسائل.



وأختمم القسيس رسالته بأنها رسالة صمود بالدرجة الأولى لأبناء شعبنا لأن نحن كفلسطينيين نتعرض للابادة وأهلنا بقطاع غزة هم بالواجهة وصمودنا ووحدتنا كفلسطينيين في هذه الفترة هي أهم رسالة، فالواضح من سياسة الصهاينة لا يريدوننا في هذه الأرض، فبقائنا هنا متمسكين بحقوقنا وأرضنا وترابها هو الأهم.



وخصص كلمة لمسيحي بيت لحم "بقائنا في أرضنا أهم رسالة صمود ومقاومة فلا يجب أن ننسى كنائس غزة وأهلها ومسشتفياتها فكل شيىء مستهدف، فانعزالنا وخيارنا للهجرة خاطىء والمسيح أبن بلدنا والمسيحية خرجت من فلسطين لكل العالم"، مضيف سنتحدى الكل من وسط الركام والموت نحن كفلسطينيين نتمسك بالحياة والرجاء والامل فامالنا بالله وعدالة قضيتنا يعيطنا رجاء.







