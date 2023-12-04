الجيش الإسرائيلي يعلن قرب انتهاء عملياته شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "قواته تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة".

وقال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي، إن "قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وأنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفة حركة حماس".

وصرح البريجادير هشام إبراهيم لراديو الجيش الإسرائيلي قائلا إن "الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا... لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد وهو الإطاحة بحركة حماس".

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.