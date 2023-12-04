الصحة العالمية تعقد جلسة طارئة بشأن الوضع الصحي في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة.

وذكرت الوثيقة، أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.

وبدورها أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق".

وأكدت سبولياريتش عبر منصة "إكس"، "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات دون عوائق"، مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".