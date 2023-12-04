الصحة العالمية تعقد جلسة طارئة بشأن الوضع الصحي في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة.
وذكرت الوثيقة، أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.
وبدورها أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق".
وأكدت سبولياريتش عبر منصة "إكس"، "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات دون عوائق"، مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".
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