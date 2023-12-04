50 شهيدا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال لمدرستين تأويان نازحين في مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد خمسون مواطنا على الأقل، وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.
وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحا على الأقل وإصابة المئات.
وأضاف أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.
وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لاخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.
يشار إلى أن مركزي الايواء في مدرستي صلاح الدين والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.
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