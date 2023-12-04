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50 شهيدا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال لمدرستين تأويان نازحين في مدينة غزة

12/4/2023 2:18:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد خمسون مواطنا على الأقل، وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحا على الأقل وإصابة المئات.

وأضاف أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لاخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يشار إلى أن مركزي الايواء في مدرستي صلاح الدين والشهيد اسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.


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