عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل في حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة.

وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في حيي الزيتون والشجاعية، على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف ان طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته استهدفت عشرات المحال التجارية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها.



