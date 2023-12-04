عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل في حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة.
وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في حيي الزيتون والشجاعية، على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وأضاف ان طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته استهدفت عشرات المحال التجارية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها.
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