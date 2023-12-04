الرئيس لولا: ستشارك البرازيل في أوبك بلس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

دبي – شارك رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جلسة حوارية مع المجتمع المدني، وهي الأولى على جدول أعماله هذا السبت (02) في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب28) المُنعقِد في دبي، و أعلن قائلًا:“لن تشارك البرازيل في أوبك فحسب، بل ستشارك البرازيل في أوبك +”. و أثناء الفعالية، قارن لولا مشاركة البرازيل في مجموعة الدول المنتجة للنفط بمشاركتها في مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) -أي الدول الصناعية السبع الكبرى.

وفي هذا الشأن، قال:“إنها كمشاركتي في اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)؛ لقد شاركت في (G7) منذ فوزي برئاسة الجمهورية. وفي الواقع، أنا الرئيس الوحيد الذي شارك في جميع اجتماعات (G7). لكن عندما أذهب، أستمع، ولا أتحدَّث إلا بعد اتخاذهم للقرار، ثمَّ أغادر بلا أية تدخّلات أو مواعظ”.

لولا و مارينا و الجابر ضمن فعالية حول الغابات.

يَعتبر لولا أن المشاركة في“أوبك+” مهمَّة، لضرورة إقناع الدول المنتجة للنفط بتحضير نفسها لتقليل استخدام الوقود الأحفوري والاستثمار في الانتقال الطاقوي من خلال إنتاج الطاقة المتجدِّدة (على حدِّ قوله).

في هذا السياق، أفاد:” إنَّ التحضير يعني الاستفادة من الأموال التي يحققونها من النفط للقيام بالاستثمار، حتى تتمكَّن قارة كبيرة مثل أمريكا اللاتينية من إنتاج الوقود المتجدِّد الذي يحتاجون، وخاصةً الهيدروجين الأخضر”.

وأضاف:“إذا لم يتم إيجاد بديل، فلن نتمكَّن من القول بأننا سنُنهي استخدام الوقود الأحفوري”.

أيضًا أثناء الفعالية، عاد لولا للتحدُّث عن البرازيل في قيادتها للانتقال الى الطاقة الخضراء والمستدامة. وقال:“هذا البلد سيكون بلدًا لا يُقهر في هذا الحوار حول الانتقال الطّاقوي”. وأكد أن 90% من الطاقة المستخدمة في البرازيل هي طاقة متجددة. إذ صرّح:“أيُّ بلدٍ في العالم لديه هذا؟ أيُّ بلد لديه 27٪ من الإيثانول في البنزين، والذي يمكن أن يصل إلى 30٪ أو حتى 100٪؟ أي بلد لديه سياسة الديزل الحيوي التي نمتلكها؟ إنَّ التخلص من بعض أنواع الوقود الأحفوري هو ليس فقط رغبة، بل صراع، وكفاح. أولاً، من حيث الفوز على جميع العقبات التكنولوجية، وثانياً من حيث وجود الدخل الكافي للقيام بهذا”.

وفي هذا الإطار أشار لولا إلى أن البرنامج الجديد لتعجيل النمو (PAC) في البرازيل سيتضمَّن حزمة تقرب من 160 مليار ريال برازيلي لتعزيز قطَّاع الطاقة المتجددة.

من جهةٍ أخرى، أعلن رئيس شركة بتروبراس، جان بول براتيس لوكالة بلومبرغ أن الشركة تقوم بتقييم إمكانية فتح وحدة لها في منطقة الخليج، نظرًا للتقارب مع أوبك+.

أخيرًا ومن بين العديد من الأنشطة والاجتماعات الثنائية المخصّصة ليوم السبت، شارك الرئيس لولا في عشاءٍ احتفاليّ بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيم العشاء في حديقة اليوبيل في مدينة اكسبو دبي.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.













ريكاردو ستوكرت/مكتب رئاسة الجمهورية. ريكاردو ستوكرت/مكتب رئاسة الجمهورية.