معرض فوود أفريكا يستقطب مشتريين دوليين

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
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تنطلق الأسبوع المقبل فاعليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي“فوود أفريكا” 2023 المتخصص في الصناعات الغذائية، ويضم تحت عباءته 4 معارض آخري في مقدمتها معرض“باك بروسيس”، و“فريش أفريكا”، و“سي فوود أفريكا”، و“تمور أفريكا”، ويستقطب المعرض أكثر من 500 مشتري دولي.
قالت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة كونسبت المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض، إن السنوات الماضية شهدت نموًا مطردا في قطاع الصناعات الغذائية بمصر، بفضل السمعة الطيبة التى اكتسبتها المنتجات الغذائية المصرية محليًا وعالميا ما جعلها قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية.
وأوضحت أن قطاع الأغذية مصر نجح خلال السنوات الماضية في أن يصبح لاعبا رئيسيا في دعم الناتج المحلى، وذلك بعد أن شكلت صادرات القطاع 14% من إجمالي صادرات مصر خلال 2022 بقيمة 4.1 مليار دولار، الأمر الذي لفت أنظار المستثمرين لهذا القطاع الحيوي، لاسيما أن السنوات السبع الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 325٪، متوقعة زيادة استثمارات القطاع خلال السنوات المقبلة بعد أن قفزت لـ 16.3 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
وعن ما تحمله النسخة الثامنة من معرض فوود أفريكا والمقرر إقامته في الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023، أشارت إلى أن المعرض أصبح أهم حدث في هذا القطاع الغذائي داخل القارة السمراء والذي من خلاله يستطيع المتخصصين تتبع مستجدات الصناعة والتواصل مع المصنعين المحليين والاقليميين والدوليين، والتوفيق بين المشترين والموردين، إلى جانب الاطلاع على فرص الاستثمار بالقطاع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركة أكثر من 900 عارض، و13 جناح وطني إلى جانب مشاركة أكثر من 35 دولة، في مقدمتها الجزائر، البرازيل، الصين، فرنسا، السعودية، الامارات، ألمانيا، الأردن، ليبيا، وبولندا، روسيا، وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ومن المتوقع استقبال أكثر من 27 ألف زائر وأكثر من 500 مشتري دولي متخصص، بخلاف أكثر من 100 متحدث في خلال فاعليات المعرض المختلفة.
Omar Assi \ ANBA
MENAFN04122023000213011057ID1107533426
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