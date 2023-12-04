معرض فوود أفريكا يستقطب مشتريين دوليين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

تنطلق الأسبوع المقبل فاعليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي“فوود أفريكا” 2023 المتخصص في الصناعات الغذائية، ويضم تحت عباءته 4 معارض آخري في مقدمتها معرض“باك بروسيس”، و“فريش أفريكا”، و“سي فوود أفريكا”، و“تمور أفريكا”، ويستقطب المعرض أكثر من 500 مشتري دولي.

قالت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة كونسبت المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض، إن السنوات الماضية شهدت نموًا مطردا في قطاع الصناعات الغذائية بمصر، بفضل السمعة الطيبة التى اكتسبتها المنتجات الغذائية المصرية محليًا وعالميا ما جعلها قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية.

وأوضحت أن قطاع الأغذية مصر نجح خلال السنوات الماضية في أن يصبح لاعبا رئيسيا في دعم الناتج المحلى، وذلك بعد أن شكلت صادرات القطاع 14% من إجمالي صادرات مصر خلال 2022 بقيمة 4.1 مليار دولار، الأمر الذي لفت أنظار المستثمرين لهذا القطاع الحيوي، لاسيما أن السنوات السبع الماضية شهدت زيادة في عدد الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 325٪، متوقعة زيادة استثمارات القطاع خلال السنوات المقبلة بعد أن قفزت لـ 16.3 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وعن ما تحمله النسخة الثامنة من معرض فوود أفريكا والمقرر إقامته في الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023، أشارت إلى أن المعرض أصبح أهم حدث في هذا القطاع الغذائي داخل القارة السمراء والذي من خلاله يستطيع المتخصصين تتبع مستجدات الصناعة والتواصل مع المصنعين المحليين والاقليميين والدوليين، والتوفيق بين المشترين والموردين، إلى جانب الاطلاع على فرص الاستثمار بالقطاع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركة أكثر من 900 عارض، و13 جناح وطني إلى جانب مشاركة أكثر من 35 دولة، في مقدمتها الجزائر، البرازيل، الصين، فرنسا، السعودية، الامارات، ألمانيا، الأردن، ليبيا، وبولندا، روسيا، وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ومن المتوقع استقبال أكثر من 27 ألف زائر وأكثر من 500 مشتري دولي متخصص، بخلاف أكثر من 100 متحدث في خلال فاعليات المعرض المختلفة.









Omar Assi \ ANBA