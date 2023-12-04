-->

Tuesday, 05 December 2023 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشب ملاعب الأندية البرازيلية مصنوع من مواد خام إماراتية

12/4/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Rebecca Vettore
...

ساو باولو – منذ سبع سنوات بدأت شركة“بروغراس” (ProGrass) المتخصصة بالعشب الاصطناعي باستخدام مواد خام من الإمارات العربية المتحدة لتصنيع منتجاتها. وبعد أن ركبت الشركة البرازيلية العريقة عشبًا اصطناعيًأ في ملاعب كل من نادي“إنترناسيونال” الرياضي (Sport Club Internacional) في بورتو أليغري وأكاديمية“بالميراس” لكرة القدم (Palmeiras Football Academy) في ساو باولو، تعمل اليوم على تركيب العشب الاصطناعي في ملعب مركز“غرامادينسي” الرياضي (Gramadense Sports Center) وهو نادي كرة قدم في ريو غراندي دو سول.



بيغورارو: الشركة تركب العشب الاصطناعي

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة 9.8 ألف متر مربع من العشب الاصطناعي لتغطي أرضية ملعب نادي“غرامادينسي” بأكمله بحلول آذار/ مارس من العام المقبل.

وفي هذا السياق يوضح أليكس بيغورارو، مدير الشؤون التجارية في شركة“بروغراس” في جنوب وجنوب شرق البرازيل، إن“الشركة تأسست في عام 2013 بعد أن قدم لها رئيس شركة 'سبورتلينك' أدريانو غيللي عرضًا لتكون الممثل الحصري لشركة تصنيع العشب الاصطناعي الرياضي في ولاية ساو باولو. ومع مرور السنين أصبحنا نمثل علامة 'سبورتلينك' التجارية في جميع أنحاء البرازيل، ونكمل اليوم عامنا العاشر في السوق”. ويظهر بيغورارو في الصورة الافتتاحية على أرض ملعب نادي“إنترناسيول”.

وتمر عملية تصنيع وتركيب العشب الاصطناعي على ثلاث شركات، فالمواد الخام الإماراتية هي عبارة عن خيوط يُنسَج منها العشب وهي تمر بعملية إنتاجية في مصنع“ماتيكس” (Mattex) الواقع ضمن الأراضي العربية، ثم تستورد شركة“سبورتلينك” (Sportlink) هذه الخيوط وتغزل العشب الإصطناعي على شكل لفات جاهزة للتركيب وتسلمها لشركة“بروغراس” التي تركبها على أرضيات الملاعب.

وفضلًا عن الخيوط تستخدم“سبورتلينك” الشبكة والحبيبات المطاطية المصنعة من المواد الخام ما يمنح العشب مزيدًا من المقاومة وطول مدة الخدمة ونعومة الملمس والراحة والمظهر الجيد.

ويقول مدير الشؤون التجارية في شركة“بروغراس” إنه“قبل أن تبدأ 'ماتيكس'بشراء الخيوط من الإمارات في عام 2016 كانت تشتريها من أوروبا، وإذا أقمنا مقارنة بين المواد الخام من المنطقتين نرى إنها تتمتع بنفس الجودة. وبالإضافة إلينا نحن في البرازيل تقدم 'ماتيكس' خدماتها لشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا”.

وقبل تركيب العشب الاصطناعي تُجري شركة“بروغراس” دراسةً للتربة وتجهز الأرضية السفلية وتمد أنظمة لتصريف المياه، وعندما يصبح العشب الاصطناعي جاهزًا تعتني الشركة بتجديد الحصائر العشبية ومدها، بالإضافة إلى تشييد السياجات السلكية والشبكات الرياضية وتجهيز الملاعب بالإنارة.

ويضيف أليكس إن“العشب الاصطناعي يتميز عن العشب الطبيعي بمجموعة عوامل من بينها تكلفة الصيانة. فالعشب الطبيعي يتطلب الكثير من أشعة الشمس ومياه الري ويجب جزه يوميًا، وتكلفة صيانته مرتفعة. أما العشب الاصطناعي فننصح بصيانته كل ثلاثة أشهر، ويرى بعض العملاء أن الفترة اللازمة لصيانته يمكن أن تمتد إلى ستة أشهر”.

وعلاوة على ذلك يوفر العشب الاصطناعي مستوى من الراحة مماثلًا لما يشعر به الرياضي عند اللعب على العشب الطبيعي. وإذا ما تطرقنا إلى المتانة فإن العشب الاصطناعي يدوم أكثر من العشب الطبيعي بنحو 100 مرة.

التقرير بقلم ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)

ترجمته من البرتغالية مريم موسى


من التزويد من التزويد

MENAFN04122023000213011057ID1107533425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث