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الوطني بيانات الاقتصاد الأميركي تدعم الفيدرالي لتحقيق الهبوط السلس

12/4/2023 2:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الأميركي شهد خلال نوفمبر 2023، انتعاشا في ثقة المستهلك، عاكسا بذلك الاتجاه الهبوطي الذي شهده على مدار 3 أشهر متتالية، ويعزى تحسن المعنويات في المقام الأول إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، كما أفادت مؤسسة كونفرنس بورد، إلى مستوى 102.0 مقابل 99.1 المعدلة بالخفض في أكتوبر، وجاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصول قراءة المؤشر إلى مستوى 101.0. من جهة أخرى، لوحظ ارتفاع الثقة في الغالب بين الأسر الأكبر سنا، في حين ظل المستهلكون الأصغر سنا أكثر حذرا بشأن آفاقهم المالية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام، بتسجيله ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 4.9% ليتجاوز التوقعات البالغة 5%.
ويشير البيان الصحافي، الذي صدر في أعقاب بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرس بورد والتي جاءت أعلى من المتوقع، إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار مؤشرات دالة على المرونة والنمو المستدام على الرغم من تشديد السياسات النقدية.
ويمثل النمو زيادة كبيرة عن المعدل المسجل في الربع الثاني من العام البالغ 2.1%. كما أعقب تلك الأنباء أيضا انخفاض معدل البطالة الذي تراجع من 233 ألفا إلى 209 ألفا في نوفمبر، مما يدعم الحجة القائلة ان الاقتصاد الأميركي يمكنه تحمل زيادات إضافية لسعر الفائدة. ويبدو أن البيانات تدعم إمكانية تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما يطلق عليه «الهبوط السلس».
الاستهلاك الشخصي
ارتفعت أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3.5% على أساس سنوي، حيث يعتبر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وفي ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 3.0%، مسجلا أقل معدل زيادة منذ مارس 2021، إلا أنه ما يزال أعلى من مستوى 2% المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. وأشار أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤيدين لتشديد السياسة النقدية إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة بل وربما فتح المجال أمام تيسير السياسات. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه إذا واصل التضخم انخفاضه لعدة أشهر أخرى، ربما على مدار ثلاث، أربع، أو خمس أشهر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة مستقبلا.
طلبات إعانة البطالة
ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 218 ألف طلب الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 7 آلاف طلب مقابل 211 ألف طلب الأسبوع السابق على أساس معدل موسمي. ويواصل نحو 1.9 مليون موظف التقدم بمطالبات للحصول على إعانات البطالة، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عامين. وظل هذا العدد يشهد ارتفاعا بصفة عامة على مدار الشهرين الماضيين، مما يشير إلى مواجهة العاطلين عن العمل لصعوبات متزايدة في العثور على وظائف جديدة. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل يتسم بالمرونة، إلا أن البيانات الصادرة يوم الخميس تعتبر أحدث المؤشرات الدالة على أن قوته بدأت تتلاشى.
اجتماع «أوپيك» وحلفائها
اجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وحلفائها، المعروفون أيضا باسم «أوپيك+»، في اجتماع لتحديد الخطوات القادمة لسياسة الإنتاج يوم الخميس الماضي. واتفق الأعضاء على إجراء خفض طوعي إضافي لحصص إنتاج النفط في العام 2024 في إطار مساعيهم لدعم أوضاع السوق الحالية. وتعهدت السعودية بتمديد التخفيضات الطوعية الحالية بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، كما أعلنت روسيا أيضا عن عزمها تعميق تخفيضاتها الطوعية الحالية للصادرات إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل 300 ألف برميل يوميا فيما يعزى بصفة رئيسية الى زيادة إمدادات بعض المنتجين المنافسين.
وبالإضافة إلى ذلك، صرح أعضاء آخرون، بما في ذلك الإمارات، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عزمهم إجراء تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام، بينما صرحت العراق والكويت عن عزمهما خفض الإنتاج بنحو 211 ألف برميل يوميا و135 ألف برميل يوميا على التوالي. كما تعهدت عمان والجزائر وكازاخستان بتخفيضات إضافية. إلا أنه على الرغم من ذلك، انخفض سعر مزيج خام برنت بنسبة 0.2% إلى 80.72 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2% إلى 75.84 دولارا للبرميل.

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