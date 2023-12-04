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وربة يعلن فائزي السنبلة الأسبوعي

12/4/2023 2:05:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سوسن ناصر العوضي، خالد نايف مساعد العنزي، بدر راشد وسمي شنيتر، مشاري مساعد العليان، لينا صبحي مراد، محمد مشعل جاسي العازمي، محمد إبراهيم حسن الشطي، عبدالله شاكر محمود الزيادي، حبيب بشيت حسين علي، محمد عبيد محمد المطيري.
وحول الشروط، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

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