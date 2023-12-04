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نيسان البابطين تفتتح مركز خدمتها الجديد كليا في الري

12/4/2023 2:05:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت عن إطلاق مركز خدمة سيارات نيسان المتميز - الجديد كليا، الذي يقدم خدمات مطورة ضمن معايير الجودة العالمية. وتم افتتاح المركز الجديد الذي يقع في منطقة الري خلال حفل حضره ممثلون عن شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، وشركة نيسان الشرق الاوسط وضيوف من الصحافة والإعلام.
ويقدم مركز الخدمة الجديد تجربة سلسة للعملاء عبر جميع منافذ المركز من خلال التصميم المميز والبيئة الرقمية لضمان أعلى معدل لرضا العملاء خلال زيارتهم للمركز الجديد.
وقالت جيهان أبو حمدان CTO في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين: هذا المبنى يعد إنجازا مهما ورفيع المستوى بالنسبة لنا جميعا، حيث نسعى باستمرار الى التقدم والتميز كرواد في سوق تنافسية والبقاء دائما عند حسن ظن عملائنا مع كل تجربة ما بعد البيع.
ويمثل افتتاح مركز خدمة نيسان الجديد من قبل نيسان البابطين إنجازا رئيسيا لعلامة نيسان التجارية في المنطقة. فهو يجمع بين خدمات البيع بالتجزئة وخدمات ما بعد البيع المتكاملة وتصميم من الجيل الجديد لتوفير تجربة محسنة للعملاء. مع استمرار تطور أنماط حياة عملائنا وتوقعاتهم، يتيح لنا هذا النهج الشامل في تجربة ما بعد البيع والتجزئة عرض إمكاناتنا بأعلى كفاءة، مما يجعلنا أقرب إلى إنشاء تجربة متسقة عالميا بأفضل جودة. نحن واثقون من أنه بالتعاون مع شركائنا يمكننا الوفاء بوعدنا بتقديم تجارب مميزة وسلسة لعملائنا في الكويت.
ويضم مركز الخدمة الجديد 46 منفذ عمل و10 منافذ لغسيل السيارات ونحو 66 موقفا للسيارات، ويخدم أكثر من 120 مركبة يوميا. يتميز مركز الخدمة الحديث بأجهزة لوحية رقمية لدمج رحلة العميل عبر الإنترنت وفي غير وقت الاتصال، لضمان الخدمة السريعة المميزة لمدة 60 دقيقة. توجد أيضا مناطق استشارة جديدة وصالة استراحة، بالإضافة إلى مرافق أخرى للعملاء الذين يقومون بخدمة سياراتهم، حيث يمكنهم الاطلاع على منافذ الخدمة للسيارات.
وتعتبر شبكة خدمات شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين لما بعد البيع أكبر شبكة في الكويت وتتمتع بسمعة كبيرة في السوق لتوفيرها مجموعة من الخدمات التي تتمحور حول الاهتمام بالعملاء، بما في ذلك حجوزات الخدمة المباشرة، وحجز المواعيد على مدار 24 ساعة، وخدمة نيسان السريعة مع وقت استجابة سريع لا يتعدى مدة 60 دقيقة، وخدمات التسلم والتوصيل وغيرها الكثير، ناهيك عن مركز خدمة باترول المخصص والمصمم لتزويد مالكي نيسان باترول بتجربة خدمة عملاء رفيعة المستوى. لقد أثبتنا أن الاهتمام بعملائنا وتطوير مرافقنا هي المفتاح للحفاظ على تأثير إيجابي ومربح من حيث خدمات ما بعد البيع، وكذلك في مستوى رضا العملاء.
من خلال افتتاح فرع جديد لخدمات ما بعد البيع من نيسان ضمن مفهوم نيسان للبيع بالتجزئة (NRC)، قامت نيسان البابطين بتوسيع نطاق التواصل مع عملائها من خلال افتتاح هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها من حيث التقنيات والخدمات الشاملة المدعومة بأفضل خبرات مدربة على مستوى عالمي. وتدعو الشركة عملاءها الى الاستمتاع بتجربة خدمة رفيعة المستوى ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.
.. وتحصد ثلاث جوائز مرموقة من «نيسان الشرق الأوسط»
خلال حفل الافتتاح الكبير الذي طال انتظاره، تم تكريم نيسان البابطين من قبل نيسان الشرق الأوسط بثلاث جوائز مرموقة، والتي أظهرت الإنجاز المثالي والتفاني في العمل، من بينها جائزة نيسان العالمية (Nissan Global Award) التي تؤكد مساهمات نيسان البابطين المتميزة على المستوى العالمي، وهي شهادة على التزامهم الثابت بالتميز.
وبالإضافة إلى هذه الجائزة الرائعة، تم منحهم جائزة نيسان الشرق الأوسط للتميز (NMEF EXCELLENCE AWARD) تقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية في عمليات البيع، وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الميادين، وذلك خلال العام المالي لسنة 2022 (الممتد من أبريل 2022 حتى مارس 2023).
علاوة على ذلك، امتد التكريم إلى المستوى الوطني من خلال تحقيق نيسان البابطين خمس جوائز ضمن برنامج Nissan Dealership Standards & Processes (NDSP) من بينها الجائزة الذهبية وأربع جوائز فضية، مما يسلط الضوء على إنجازات نيسان البابطين الرائعة والتزامها بالتميز في كل مساعيها.

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