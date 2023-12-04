المسئول عن مشروع مصر سات 2: استقبال أول صور تجريبية بعد أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد الرافعي المسئول عن مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) الذي تم إطلاقه بنجاح اليوم من الصين إنه من المتوقع استقبال أول صور تجريبية من القمر بعد أسبوع على أن يبدأ التصوير الفعلي للاماكن عقب انتهاء مرحلة الاختبارات التي تستغرق نحو 3 أشهر بعد الإطلاق.

وأشار الرافعي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن التحكم في (مصر سات 2) سيكون من الجانب المصري، فضلًا عن إعداد خطط التصوير واستلام البيانات من المحطة الأرضية المصرية عقب انتهاء مرحلة الاختبارات.

موضوعاتتوقعات بنمو الطلب على منتجات الأمن السيبرانى بعد أزمة“فورى” صناعة الهواتف المحمولة في الصين تنتعش بأول 10 أشهر “أخضر لتكنولوجيا التعليم” تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مستخدم خلال 3 سنوات

وأوضح أن (مصر سات 2) مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.

وعن مواصفات القمر الصناعي، لفت إلى أنه متوسط الحجم، وعمره الافتراضي 5 سنوات ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ مترين (أبيض وأسود) و(8 أمتار صور ملونة)، وسوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.

وحول استخدامات (مصر سات 2)، قال الرافعي إنه سيتم استخدام صور القمر في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

ونوه إلى أن (مصر سات 2) تم تجميعه واختباره في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازًا جديدًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي“مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت الصين، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.

أ ش أ