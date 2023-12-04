-->

Tuesday, 05 December 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسئول عن مشروع مصر سات 2: استقبال أول صور تجريبية بعد أسبوع

12/4/2023 2:04:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد الرافعي المسئول عن مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) الذي تم إطلاقه بنجاح اليوم من الصين إنه من المتوقع استقبال أول صور تجريبية من القمر بعد أسبوع على أن يبدأ التصوير الفعلي للاماكن عقب انتهاء مرحلة الاختبارات التي تستغرق نحو 3 أشهر بعد الإطلاق.

وأشار الرافعي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن التحكم في (مصر سات 2) سيكون من الجانب المصري، فضلًا عن إعداد خطط التصوير واستلام البيانات من المحطة الأرضية المصرية عقب انتهاء مرحلة الاختبارات.

موضوعات متعلقة توقعات بنمو الطلب على منتجات الأمن السيبرانى بعد أزمة“فورى” صناعة الهواتف المحمولة في الصين تنتعش بأول 10 أشهر “أخضر لتكنولوجيا التعليم” تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مستخدم خلال 3 سنوات

وأوضح أن (مصر سات 2) مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.

وعن مواصفات القمر الصناعي، لفت إلى أنه متوسط الحجم، وعمره الافتراضي 5 سنوات ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ مترين (أبيض وأسود) و(8 أمتار صور ملونة)، وسوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.

وحول استخدامات (مصر سات 2)، قال الرافعي إنه سيتم استخدام صور القمر في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

ونوه إلى أن (مصر سات 2) تم تجميعه واختباره في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازًا جديدًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي“مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت الصين، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.

أ ش أ

MENAFN04122023000202011048ID1107533348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث