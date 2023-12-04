المسئول عن مشروع مصر سات 2: استقبال أول صور تجريبية بعد أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور أحمد الرافعي المسئول عن مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) الذي تم إطلاقه بنجاح اليوم من الصين إنه من المتوقع استقبال أول صور تجريبية من القمر بعد أسبوع على أن يبدأ التصوير الفعلي للاماكن عقب انتهاء مرحلة الاختبارات التي تستغرق نحو 3 أشهر بعد الإطلاق.
وأشار الرافعي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن التحكم في (مصر سات 2) سيكون من الجانب المصري، فضلًا عن إعداد خطط التصوير واستلام البيانات من المحطة الأرضية المصرية عقب انتهاء مرحلة الاختبارات.
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وأوضح أن (مصر سات 2) مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.
وعن مواصفات القمر الصناعي، لفت إلى أنه متوسط الحجم، وعمره الافتراضي 5 سنوات ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ مترين (أبيض وأسود) و(8 أمتار صور ملونة)، وسوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.
وحول استخدامات (مصر سات 2)، قال الرافعي إنه سيتم استخدام صور القمر في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.
ونوه إلى أن (مصر سات 2) تم تجميعه واختباره في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازًا جديدًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.
وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي“مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت الصين، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.
أ ش أ
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