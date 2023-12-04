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العلوم التطبيقية تعلن عن حاجتها لأساتذة من مختلف التخصصات

12/4/2023 10:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة اليوم الاثنين عن حاجتها الى تعيين أعضاء هيئة تدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات وفق التفاصيل التالية :




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