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سرايا القدس: نخوض اشتباكات من مسافة صفر بحي الشيخ رضوان

12/4/2023 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية، من مسافة صف، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، في محور التوغل بحي الشيخ رضوان.


وأكدت السرايا في بيان لها، أن مجاهديها استهدفوا عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

واضافت انه تم قصف تجمعات العدو في محور التقدم "أبو هولي" بعدد من قذائف الهاون النظامي عيار 60 وموقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

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