سرايا القدس: نخوض اشتباكات من مسافة صفر بحي الشيخ رضوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية، من مسافة صف، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، في محور التوغل بحي الشيخ رضوان.
وأكدت السرايا في بيان لها، أن مجاهديها استهدفوا عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.
واضافت انه تم قصف تجمعات العدو في محور التقدم "أبو هولي" بعدد من قذائف الهاون النظامي عيار 60 وموقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.
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