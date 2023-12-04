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بيان صادر عن وزارة المياه

12/4/2023 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة، وسيتم دراسة العرض من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أنه وبحضور وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، ولجنة الشراء الخاصة للمشروع المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6117 تاريخ 9/3/2022، جرى فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز Meridiam Suez، لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار إلى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.
وبين ممثل الائتلاف جاد حريبي، أنه تم دراسة المشروع بجوانبه كافة، معرباً عن إرتياحه وسعادته بكافة الإجراءات المصاحبة لتقديم العروض.
وأكد أهمية المشروع على مستوى المنطقة والعالم لتحلية المياه، وأن الإئتلاف سيبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية لإنجاحه.

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