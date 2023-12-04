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تأسيس مجلس شراكة بين تجارة الأردن والغذاء والدواء

12/4/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اتفقت غرفة تجارة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تأسيس مجلس شراكة، لتعزيز التعاون والتنسيق لتسهيل انسياب السلع من غذاء ودواء، ومناقشة أية قضايا تهم القطاع وتسريع انجاز المعاملات.
ويعتبر المجلس الذي تم الاتفاق على تشكيله خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، اليوم الاثنين، بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء و الدواء الدكتور نزار مهيدات، بمثابة الخطوة الأولى لتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

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