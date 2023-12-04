الصحة الفلسطينية: شهيد و33 مصابا برصاص الاحتلال في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 33 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن قصف موقع العين الثالثة بصواريخ رجوم.
وقالت الكتائب إنها قصفت موقع العين الثالثة العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
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