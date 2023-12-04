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الصحة الفلسطينية: شهيد و33 مصابا برصاص الاحتلال في الضفة

12/4/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 33 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن قصف موقع العين الثالثة بصواريخ رجوم.
وقالت الكتائب إنها قصفت موقع العين الثالثة العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.




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