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ولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حمل مواقف الأردن للعالم

12/4/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، بأداء دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في حمل مواقف الدولة الأردنية إلى العالم، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية.
وأكد سموه، لدى زيارته مقر الوزارة واجتماعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور فاعل ونشط في إبراز رسالة المملكة ومواقفها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية.
وتناول الاجتماع جهود الدبلوماسية الأردنية بالتعامل مع الأوضاع في غزة، إذ جدد سمو ولي العهد التأكيد على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ولفت سموه في الاجتماع، الذي تخلله اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية، إلى أن السفارات الأردنية بيت لكل أردني، مؤكدا أهمية دور البعثات على المستوى الاقتصادي، عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات الخارجية، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب في المنطقة.

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