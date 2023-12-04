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نزوح 80 % من سكان قطاع غزة

12/4/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالةً غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا": إن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو 1.9 مليون شخص، ما يمثل أكثر من 80 % من السكان، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأشارت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن ما يقارب من 1.2 مليون نازح داخليا، يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في محافظات قطاع غزة كافة.




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