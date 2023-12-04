نزوح 80 % من سكان قطاع غزة
التاريخ
12/4/2023 10:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالةً غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا": إن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو 1.9 مليون شخص، ما يمثل أكثر من 80 % من السكان، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأشارت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن ما يقارب من 1.2 مليون نازح داخليا، يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في محافظات قطاع غزة كافة.
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