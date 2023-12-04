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القسام تعلن تنفيذ عمليات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

12/4/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأجهزت على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وأضافت الكتائب أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وفي بيت حانون شمال القطاع، استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد.

واكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة "TBG"، و آلية هندسية صهيونية "بومة" متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105"، وقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين .

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