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شهداء وجرحى في قصف على خان يونس ودير البلح

12/4/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على خان يونس جنوب قطاع غزة، ودير البلح وسط القطاع.
وذكرت وكالة "معا" إن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، فوق رؤوس ساكنيه.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى.




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