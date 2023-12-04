شهداء وجرحى في قصف على خان يونس ودير البلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على خان يونس جنوب قطاع غزة، ودير البلح وسط القطاع.
وذكرت وكالة "معا" إن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، فوق رؤوس ساكنيه.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى.
MENAFN04122023000208011052ID1107532705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.