حمدان بن محمد: بانطلاق معرض الخمسة الكبار دبي تجمع من جديد العالم تحت سقف واحد



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي باتت ملتقى الابتكار والحلول التنموية المستدامة، مع تنظيمها واستضافتها لكبرى المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية، التي تستقطب أفضل العقول وتقدم أحدث التجارب والتقنيات والمنتجات ضمن مختلف القطاعات التنموية، لاسيما قطاع البناء والتشييد الذي استفاد من الثورة الصناعية الرابعة بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف بالدرجة الأولى تطوير البنية التحتية التي تشكل أحد المقومات الداعمة للتنمية الشاملة.



جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم (الاثنين)، لمعرض "الخمسة الكبار"Global Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتستمر فعاليات دورته الـ44 في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 7 ديسمبر الجاري بمشاركة 2200 عارض، وأكثر من 68,000 زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من 150 دولة، وأبرز القادة العالميين في مجال البناء والمبتكرين والمتخصصين وصانعي السياسات لتسليط الضوء حول أبرز سبل توجيه قطاع البناء نحو مستقبل مستدام.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "بحضور 2200 عارض ومشاركات من 150 دولة حول العالم انطلقت فعاليات الدورة 44 من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global الحدث الأكبر إقليمياً

في قطاع البناء والتشييد

.. تجمع دبي من جديد العالم تحت سقف واحد، وهذه المرة لاستعراض أحدث المنتجات والابتكارات والتقنيات التي ترسم معالم هذا القطاع الحيوي ليكون أكثر استدامةً على المستوى الدولي."

ونوّه سموه بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التشييد والبناء، في وقت يتوسع فيه العالم في توظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية، واتباع معايير الحفاظ على البيئة، مؤكداً سموه حرص دبي على المساهمة في تطوير هذا القطاع أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية وبما يرقى إلى تطلعاتها لتبوء مكانة متقدمة في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

وتفقد سمو ولي عهد دبي، خلال الجولة التي رافقه خلالها معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عدداً من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، شملت الجناح السعودي، واليوناني، والتركي، والألماني، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها أبرز المبادرات التي يمكنها إحداث تحول مستدام في صناعة البناء والتشييد بشكل فاعل، وذلك بالتزامن مع "عام الاستدامة" والتزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العالمي لدعم العمل المناخي وتزامناً مع استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على التطور المستمر لمعرض الخمسة الكبار والذي تظهره أعداد ومستويات الشركات العالمية الرائدة عبر 23 جناح دولي، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة وما يقدمه للمختصين في قطاع التشييد والبناء ومجالاته المختلفة من فرصة نموذجية للقاء والوقوف على مستجدات القطاع، وتبادل الأفكار حول سبل تطويره خلال المرحلة المقبلة.



فعاليات ومعارض متخصصة

ويجمع معرض الخمسة الكبار نخبة من أبرز القادة والخبراء والمبتكرين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات والهندسة المعمارية والهندسة والتكنولوجيا والاستدامة، وتحتل ثمانية قطاعات من المنتجات مركز الصدارة في معرض الخمسة الكبار، بما في ذلك غلاف المبنى والإنشاءات الخاصة، والتصميمات الداخلية للمباني، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والبناء خارج الموقع والوحدات، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية.

ويضم الحدث ثمانية معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتضن نسخة هذا العالم من المعرض

سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بمستقبل التمدن، والتصميم صفري الكربون، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الهندسة المعمارية.





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