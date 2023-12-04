رئيس الدولة يستقبل ملك المغرب الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات.

وجرت للعاهل المغربي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك محمد السادس إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارته.

ولدى وصول موكبه إلى القصر، حلَّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة لعلم المملكة المغربية الشقيقة.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والعصري الظاهري، سفير الدولة لدى المغرب، وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق الملك محمد السادس خلال الزيارة وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في المغرب.