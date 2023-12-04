1.289 مليار دينار صادرات عمّان التجارية خلال 11 شهرا

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان حتى شهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 58.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان في الفترة المشار إليها 1.289 مليار دينار، مقابل 813 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة أيضا 33393 شهادة، مقارنة مع 32937 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 1.4%.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى العديد من الدول، في مقدمتها السعودية بعدد 8265 شهادة تلتها الإمارات 3776، فالعراق 2022، ومصر 1018، ثم سويسرا بعدد 20 شهادة.

وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 564 مليون دينار، والإمارات نحو 179 مليون دينار، والسعودية بنحو 95 مليون دينار، ومصر نحو 89 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 75 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي ما قيمته 552 مليون دينار، والصناعية 179 مليون دينار، والزراعية 164 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 159 مليون دينار، والبقية لأنواع أخرى.

وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.