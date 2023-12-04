1.289 مليار دينار صادرات عمّان التجارية خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان حتى شهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 58.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان في الفترة المشار إليها 1.289 مليار دينار، مقابل 813 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة أيضا 33393 شهادة، مقارنة مع 32937 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 1.4%.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى العديد من الدول، في مقدمتها السعودية بعدد 8265 شهادة تلتها الإمارات 3776، فالعراق 2022، ومصر 1018، ثم سويسرا بعدد 20 شهادة.
وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 564 مليون دينار، والإمارات نحو 179 مليون دينار، والسعودية بنحو 95 مليون دينار، ومصر نحو 89 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 75 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي ما قيمته 552 مليون دينار، والصناعية 179 مليون دينار، والزراعية 164 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 159 مليون دينار، والبقية لأنواع أخرى.
وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.
MENAFN04122023000151011027ID1107532551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.