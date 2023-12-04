إصابة عاملين خلال حريق بمصفاة نفط في الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، عن السيطرة على حريق محدود في محطة كهرباء الوحدة رقم (131)، وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبد الله.
وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الحريق وقع بسبب حدوث ماس كهربائي، مشيرةً إلى أنه أسفر عن تعرض اثنين من عمالة المقاول لحروق، تم على أثرها إجراء الإسعافات الأولية لهما، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت الشركة أن الوحدة (131)، التي تعرضت للحريق، كانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة.
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