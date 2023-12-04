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إصابة عاملين خلال حريق بمصفاة نفط في الكويت

12/4/2023 9:32:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، عن السيطرة على حريق محدود في محطة كهرباء الوحدة رقم (131)، وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبد الله.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الحريق وقع بسبب حدوث ماس كهربائي، مشيرةً إلى أنه أسفر عن تعرض اثنين من عمالة المقاول لحروق، تم على أثرها إجراء الإسعافات الأولية لهما، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشركة أن الوحدة (131)، التي تعرضت للحريق، كانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة.

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