الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، وتتكون بعض السحب الركامية شمالاً مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:55، والمد الثاني عند الساعة 16:48، والجزر الأول عند الساعة 11:35، والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32، والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 10:00، والجزر الثاني عند الساعة 20:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 90 50

دبي 30 21 95 50

الشارقة 30 17 85 45

عجمان 29 20 85 45

أم القيوين 28 16 80 40

رأس الخيمة 30 16 75 30

الفجيرة 28 21 70 20

العـين 30 17 85 25

ليوا 29 17 95 50

الرويس 27 18 90 55

السلع 26 19 90 50

دلـمـا 26 22 90 45

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 26 21 80 30.

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