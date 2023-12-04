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2.2 مليون برميل تخفيضات إنتاج أوبك+ الجديدة يومياً

12/4/2023 9:32:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتفق منتجو النفط في تحالف أوبك+ يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالاً نحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024 بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وتشمل التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يومياً، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 900 ألف برميل يومياً. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.

وجرت مفاوضات تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بشأن حصص الإنتاج بصعوبة في كثير من الأحيان في الماضي، وكان أحدثها في اجتماع في يونيو.

ومدد تحالف أوبك+ فترة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 3.66 ملايين برميل يومياً، أو نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، حتى نهاية 2024.

وبالإضافة إلى ذلك خفضت السعودية طوعياً الإنتاج مليون برميل يومياً منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2023. ويستمر أيضاً خفض روسيا لصادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وأعلنت كل دولة من جانبها أهداف الجولة الأحدث من التخفيضات يوم الخميس في ختام اجتماع المجموعة عبر الإنترنت.

وأصدرت مجموعة أوبك+ بياناً لخصت فيه التخفيضات الطوعية التي يصل إجماليها إلى 2.2 مليون برميل يوميا، وقالت إنها تأتي علاوة على التخفيضات السابقة المعلن عنها في أبريل 2023.

وعدّلت أوبك+ أيضاً أهداف 2024 لنيجيريا وأنغولا والكونغو بعد مراجعات أجراها محللون خارجيون. وقدمت أنغولا احتجاجاً لدى أوبك بشأن حصتها من الإنتاج لعام 2024 والتي تقول إنها منخفضة للغاية.

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