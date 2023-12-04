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آلاسكا اير تعتزم شراء شركة الطيران هاوايان بـ 1.9 مليار دولار نقداً

12/4/2023 9:32:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتربت شركة الطيران الأمريكية آلاسكا اير من شراء شركة الطيران هاوايان هولدنجز المثقلة بالديون مقابل حوالي 1.9 مليار دولار نقداً.

ووفقاً لشروط الصفقة يبلغ سعر سهم هاوايان هولدنجز 18 دولاراً ويتضمن 900 مليون دولار ديوناً صافية مستحقة على هاوايان ايرلاينز التابعة للشركة.

كان سعر سهم هاوايان يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي 4.86 دولارات بزيادة نسبتها 8.24% يومياً.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة بعد عامين من إتمامها في أرباح آلاسكا اير مع خفض متوقع في النفقات الجارية لا يقل عن 235 مليون دولار.

وتحتاج الصفقة إلى الحصول على موافقة السلطات التنظيمية ومساهمي هاوايان هولدنجز. ومن المتوقع إتمامها خلال ما بين عام وعام ونصف العام.

وأشارت آلاسكا اير إلى أن المقر الرئيسي للكيان الجديد الذي سيتشكل بعد صفقة الاستحواذ سيكون في مدينة سياتل بولاية واشنطن ويرأسه بن مينيكوسي الرئيس التنفيذي لآلاسكا اير.

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