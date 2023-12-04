بسبب الميزانية.. الجهاز المركزي للمحاسبات يبدأ إجراءات التفتيش بنادي الزمالك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك المصري، للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى الجهاز المركزي، وذلك بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية لميزانية النادي في الانتخابات الماضية، التي أقيمت أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان رسمي صادر من نادي الزمالك، فإنه من المقرر أن تقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة مجلس إدارة الزمالك الحالي، من أي مخالفات
تتعلق بما قبل فترة استلامه لإدارة النادي.
وستقوم اللجنة بفحص الأوراق الخاصة بالميزانية المالية الأخيرة وقبل الأخيرة في نادي الزمالك،
حسب ما تنص عليه القوانين المصرية، بعد رفض أعضاء النادي اعتمادها،
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