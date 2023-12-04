بسبب الميزانية.. الجهاز المركزي للمحاسبات يبدأ إجراءات التفتيش بنادي الزمالك

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك المصري، للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى الجهاز المركزي، وذلك بعد رفض أعضاء الجمعية العمومية لميزانية النادي في الانتخابات الماضية، التي أقيمت أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان رسمي صادر من نادي الزمالك، فإنه من المقرر أن تقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة مجلس إدارة الزمالك الحالي، من أي مخالفات

تتعلق بما قبل فترة استلامه لإدارة النادي.

وستقوم اللجنة بفحص الأوراق الخاصة بالميزانية المالية الأخيرة وقبل الأخيرة في نادي الزمالك،

حسب ما تنص عليه القوانين المصرية، بعد رفض أعضاء النادي اعتمادها،

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