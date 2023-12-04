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دبي للخدمات المالية تعفي المصدرين من رسوم عمليات الادراج المرتبطة بالاستدامة في ناسداك دبي

12/4/2023 9:32:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ستعفي المصدرين الراغبين بإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم التنظيمية خلال عام 2024، وهذا الإعفاء سيسري على الفور وينطبق طوال عام 2024.
أعلن ذلك في مؤتمر COP28
إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ، تأكيداً على إلتزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع نمو أسواق المال المستدامة في مركز دبي المالي العالمي وذلك منذ نشر مجموعتها الأولى
من الإرشادات حول أفضل الممارسات لإدراج السندات والصكوك الخضراء في 2018.


و منذ ذلك الحين، برزت ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.


وزيادة في دعم مصادر التمويل للمشاريع المستدامة في الامارات والمنطقة ككل، ينطبق الاعفاء من الرسم على كافة السندات والصكوك التي تحمل المعرفات الخضراء أو الاجتماعية أو المعرفات الخاصة بالاستدامة أو المناخ أو التكيف مع المناخ أو التحول المناخي وما شابهها من المعرفات.


و
قال ايان جونستون
: مع اقترابنا من نهاية "عام الاستدامة" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ، ومع ترؤس الدولة مؤتمر الأطراف، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتشجيع الشركات على التحول نحو اصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة بيئيا ومناخيا.. و نحن على ثقة بأنه مع اجراءاتنا الرقابية المبسطة، سيعمل الاعفاء من الرسم على تحفيز وتسريع إدراجات السندات والصكوك المستدامة من مركز دبي المالي العالمي.

ينطبق هذا الاعفاء على كافة المصدرين الجدد والجهات التي سبق لها الاصدار الذين يقدمون الطلب المناسب لسلطة دبي للخدمات المالية، ويسري الاعفاء فورا ويغطي الطلبات التي يتم استلامها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

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