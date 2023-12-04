رغم الفوز.. كلوب عن مواجهة فولهام: كنا أغبياء

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن غباء فريقه كاد أن يتسبب في خسارته نقاط فولهام، التي فاز بها الريدز في الوقت القاتل.

وكان ليفربول حقق فوزاً صعباً، على حساب ضيفه فولهام (4-3)، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث نجح الريدز في قلب تأخره من 3-2، للتقدم بنتيجة 4-3، خلال دقيقة واحدة.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نفقد النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعًا، مباريات كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، لعبنا بشكل جيد حقًا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحققنا ذلك".

وأكمل: "كانوا هناك وسجلوا هدفًا رائعًا وتقدموا في النتيجة 3-2، واعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "قمنا بتغيير الطريقة عدة مراتـ كانت هناك لحظات صعبة، والكثير من الفضل في ذلك لفولهام، لقد كانت لديهم رغبة جيدة، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وزاد: "لقد تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة، ونقلت بعض الملاحظات لأننا تعاملنا بسذاجة، ولكن بعد التعادل 3/3 الكل لمس رغبة قوية من لاعبينا في تحقيق المزيد، ونجحنا في ذلك لأننا كنا محظوظين".



وأردف: "لقد عاش كل من حضر هذا اللقاء أجواء غير عادية، لا أعتقد أن أحداً تخيل قبل مباراة ليفربول وفولهام، أنها ستكون مواجهة لن ينساها طوال حياته".

وعن إصابة ماتيب، قال كلوب: "خسارتنا في مباراة فولهام هي ماتيب، إنه غير محظوظ حقًا، ولا يبدو جيدًا، أنا متأكد من أنه سيغيب لفترة من الوقت، علينا أن نتجاوز ذلك، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

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