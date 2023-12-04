صلاح يواصل معانقة التاريخ مع ليفربول

انضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز فريقه على فولهام.

وكان ليفربول حقق فوزاً صعباً، على حساب ضيفه فولهام (4-3)، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث نجح الريدز في قلب تأخره من 3-2 للتقدم بنتيجة 4-3، خلال دقيقة واحدة.

وتمكن صلاح من صناعة هدف تعديل النتيجة لصالح ليفربول (3-3)، في الدقيقة 87، الذي سجله الياباني واتارو إندو، وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، نجح اللاعب المصري في المساهمة بهدف واحد على الأقل خلال 16 مباراة متتالية على ملعب أنفليد بالبريميرليغ.

وتحقق هذا الرقم من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي 3 مرات فقط، مرتان عن طريق آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون السابق، بالصناعة في 18 مباراة متتالية و17 مباراة متتالية، وتييري هنري نجم أرسنال السابق الذي استمرت مساهماته 17 مباراة متتالية.

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