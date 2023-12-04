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دوري أبطال آسيا.. استبعاد رونالدو من مواجهة النصر واستقلال دوشنبه

12/4/2023 9:32:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، استبعاد النجم كريستيانو رونالدو قائد الفريق، من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفاً على الاستقلال غداً الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وكان الفريق السعودي ضمن في وقت سابق التأهل في صدارة مجموعته إلى الأدوار الإقصائية، إذ جمع 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقاً بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني صاحب الوصافة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو ضمن اللاعبين المستبعدين من رحلة طاجيكستان، مع الظهير الأيمن سلطان الغنام، كونه من أكثر اللاعبين تعرضاً للإرهاق في الفترة الأخيرة.

ويأتي قرار لويس كاسترو بغرض إراحة اللاعبين، خاصة أن النصر ضمن بالفعل تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويغيب عن مواجهة النصر واستقلال دوشنبه أيضاً، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي للإيقاف، والبرازيلي أليكس تيليس للإصابة في العضلة الخلفية.

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