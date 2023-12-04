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منتخب السيدات يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

12/4/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الوطني النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام في العاصمة عمان، تأهباً للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريباً استشفائياً عصر الأحد على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بصفوف مكتملة، بعد أن خاض مساء السبت لقاء تدريبي تغلب خلاله على فريق أبوظبي 3-1.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع (26) لاعبة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي، وميساء جبارة.
ويتواصل معسكر المنتخب الوطني حتى الأربعاء 6 كانون الأول الجاري، على أن يتجدد خلاله اللقاء الودي المحلي مع فريق أبو ظبي.
في المقابل، عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، ورشة عمل توعوية للاعبات المنتخب حول المنشطات.
وتخلل الورشة عرضاً مستفيضاً لإجراءات فحص المنشطات وقائمة المواد المحظورة ومخاطرها الكبيرة، إلى جانب سبل مكافحتها بين الرياضيين.
ويهدف الاتحاد من خلال سلسلة ورش العمل للمنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الطبية والإدارية، إلى تعريفهم بمخاطر المواد المنشطة وأثرها على الرياضيين وعواقبها، إلى جانب زيادة مقدار الوعي لدى الجميع بأهمية الإحاطة الكاملة بملف المنشطات ومحاذيره.
وتأتي تدريبات منتخب النشميات، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط المقبل في السعودية.

ملاعب

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