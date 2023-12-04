الأمن: إلقاء القبض على شخصين أضرما النار بمركبة في الكرك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد فجر اليوم بقيام مجهولين بإضرام النار بمركبة أثناء اصطفافها أمام منزل مالكها في منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك، ونتج عن الحادثة أضرار مادية بسيطة فقط بالمركبة دون أية إصابات تذكر.
وأكّد أنّه تم على الفور التحرك للمكان وبالكشف عن موقع الحادثة تبين أن الحريق نتج بفعل فاعل، إذ تم من خلال التحقيقات تحديد هوية شخصين اشتُبه بهما بإضرام النار وأُلقي القبض عليهما وستتم إحالتهما للقضاء.
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