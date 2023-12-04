إليك 6 قواعد للإسعافات الأولية الأساسية لإنقاذ مصابي حوادث الطرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يصاب في كل سنة وعلى مستوى العالم بين 20 و50 مليون شخص بجروح أو إعاقة، ويموت 1.35 مليون شخص نتيجة حوادث الطرقات. لكن، يمكن الحفاظ على حياة المصابين، والتقليل من خطورة الإصابات من خلال تقديم الإسعافات الأولية.

فما هي قواعد الإسعافات الأولية الأساسية لإنقاذ المصابين؟

1- يجب الإسراع في نقل المصاب خارج السيارة، حتى يتمكن من التنفس بصورة أفضل، مع ضرورة توخي الحذر عند حمله، منعًا لتفاقم كسور العظام لديه.



2- لا بد من إيقاف النزيف لدى المصاب، عن طريق ربط المنطقة التي تعلو موضع الإصابة بقطعة قماش نظيفة، وإذا لم يكن فاقدًا للوعي، يمكن تقديم السوائل له، لتعويض الدماء التي فقدها جسده.



3- إذا كان المصاب يواجه صعوبة في التنفس، من الضروري عمل شق حنجري له بواسطة أشخاص مدربين على ذلك، حتى لا يتعرض للاختناق.



4- تغطية الجروح التي تعرض لها المصاب بالشاش الطبي، بعد تنظيفها جيدًا في البداية بالمواد المطهرة، مثل الكحول، لحمايته من الإصابة بالعدوى.



5- إعطاء المصاب الأدوية المسكنة، إذا كان لا يستطيع تحمل الآلام الناتجة عن الجروح أو الكسور.



6- عند الاتصال بالإسعاف، ينبغي إبلاغهم بتفاصيل الحادث بشكل دقيق وطبيعة الإصابات، حتى يكون المسعفون على أتم الاستعداد للتعامل مع المصابين، مثل إحضار جهاز تنفس صناعي، إذا كان المصاب يعاني من ضيق التنفس.

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