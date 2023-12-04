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افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

12/4/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتحت أمانة عمان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الإثنين، مشروع "الحديقة المجتمعية"، في حديقة الملكة رانيا العبدالله بالقويسمة.
وقالت المدير التنفيذي للهندسة في الأمانة، رئيسة اللجنة الزراعية المجتمعية، المهندسة نعمة قطناني، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتحسين التكيف مع التغير المناخي في المناطق الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى فرص كسب العيش.

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