افتتاح مشروع الحديقة المجتمعية في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتحت أمانة عمان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الإثنين، مشروع "الحديقة المجتمعية"، في حديقة الملكة رانيا العبدالله بالقويسمة.
وقالت المدير التنفيذي للهندسة في الأمانة، رئيسة اللجنة الزراعية المجتمعية، المهندسة نعمة قطناني، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتحسين التكيف مع التغير المناخي في المناطق الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى فرص كسب العيش.
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