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بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

12/4/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع وفد من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في سلطنة عُمان ، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية .
وضم الوفد العُماني كل من العميد الركن بحري خالد بن عامر السلطي، والعقيد الركن جوّي سعيد بن علي الحبسي، وممثل جامعة السلطان قابوس في الأكاديمية الدكتور سامر الكندي .

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