بحث التعاون بين اليرموك وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية في عُمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع وفد من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في سلطنة عُمان ، سبل التعاون الممكنة بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية .
وضم الوفد العُماني كل من العميد الركن بحري خالد بن عامر السلطي، والعقيد الركن جوّي سعيد بن علي الحبسي، وممثل جامعة السلطان قابوس في الأكاديمية الدكتور سامر الكندي .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04122023000208011052ID1107532480
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.