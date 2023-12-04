حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بحرج شتولا للمرة الثانية

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بحرج شتولا للمرة الثانية
التاريخ
12/4/2023 9:20:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحقق إصابات مباشرة في صفوفها.
MENAFN04122023000208011052ID1107532479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.