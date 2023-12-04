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ما سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر واستقلال دوشنبه؟

12/4/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر استبعد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في ختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره استقلال دوشنبه في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2023-2024، غدا الثلاثاء.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد رونالدو وأيضا الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي يعاني من الإرهاق، من المباراة، لينضما إلى الغائبين عن المباراة، حيث لم يتواجد النجم البرتغالي مع بعثة "العالمي" المسافرة إلى طاجيكستان.
وكان "العالمي" حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة، بعد 5 مباريات، حققهم خلالهم الفوز في 4 لقاءات وتعادل بمواجهة وحيدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المدرب كاسترو، جاء بهدف إراحة رونالدو، خاصة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة برسبوليس السابقة في دوري الأبطال ورغم ذلك خاض مواجهة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.
وستشهد قائمة المستبعدين أيضا كلا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية، بالإضافة إلى علي لاجامي للإيقاف أيضا بعدما حصل على بطاقة حمراء أمام بيرسبوليس.

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