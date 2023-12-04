توقف خدمات الاتصالات شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل خدمات الاتصالات في شمال قطاع غزة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في مدينة غزة وشمال القطاع، نتيجة تضرر عناصر رئيسة من الشبكة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.
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