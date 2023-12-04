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الجمهور يصدم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد

12/4/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض برشلونة لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليغا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجا فقط في "مونتغويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.
وأشارت إلى أن تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.

وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.
وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهيري أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.
وفسرت الصحيفة، أن سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

ملاعب

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