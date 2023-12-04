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رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

12/4/2023 9:20:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر السعودي تربعه على عرش هدافي كرة القدم عبر التاريخ.
ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة الهدافين التاريخيين في العالم برصيد 867 هدفاً، متوفقاً على النجم الأرجنتيني ميسي بفارق 46 هدفاً.
وسجل "البرغوث" إلى حدود كتابة هذه الأسطر 821 هدفاً يحتل بها المركز الثاني.
وتالياً قائمة هدافي كرة القدم عبر التاريخ:
كريستيانو رونالدو 867 هدفاً
ليونيل ميسي 821 هدفاً
جوزيف بيكان 805 هدفاً
بوسكاتش 760 هدفاً
بيلي 757 هدفاً
روماريو 743 هدفاً
جيرد مولر 720 هدفاً
أبي لينسترا 671 هدفاً
أوزوبيو 666 هدفاً
روبرت ليفاندوفسكي 647 هدفاً




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