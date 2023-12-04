رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر السعودي تربعه على عرش هدافي كرة القدم عبر التاريخ.
ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة الهدافين التاريخيين في العالم برصيد 867 هدفاً، متوفقاً على النجم الأرجنتيني ميسي بفارق 46 هدفاً.
وسجل "البرغوث" إلى حدود كتابة هذه الأسطر 821 هدفاً يحتل بها المركز الثاني.
وتالياً قائمة هدافي كرة القدم عبر التاريخ:
كريستيانو رونالدو 867 هدفاً
ليونيل ميسي 821 هدفاً
جوزيف بيكان 805 هدفاً
بوسكاتش 760 هدفاً
بيلي 757 هدفاً
روماريو 743 هدفاً
جيرد مولر 720 هدفاً
أبي لينسترا 671 هدفاً
أوزوبيو 666 هدفاً
روبرت ليفاندوفسكي 647 هدفاً
ملاعب
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